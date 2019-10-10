Освобожденная иранскими властями российская журналистка Юлия Юзик утверждает, что поводом ее задержания стала фамилия, а также контакты с израильтянами в Фейсбуке. В интервью интернет-изданию «МБХ-медиа» она сказала, что в те дни ей приходилось спать на бетонном полу. Кроме того, ей не предоставили адвоката и не допустили к ней российского консула. Напомню, сегодня Юлия Юзик вернулась из Тегерана в Москву. В Совете журналистов России сказали, что это результат деятельности российских властей и международных журналистских организаций.