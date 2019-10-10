Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге временно не принимает и не отправляет самолеты из-за аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге временно не принимает и не отправляет самолеты из-за аварийной посадки военного самолета. На борту Ан-12, по уточненным данным, находились 10 человек, никто не пострадал. Самолет не мог выпустить шасси и поэтому сел на брюхо.