Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге временно не принимает и не отправляет самолеты из-за аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге временно не принимает и не отправляет самолеты из-за аварийной посадки военного самолета. На борту Ан-12, по уточненным данным, находились 10 человек, никто не пострадал. Самолет не мог выпустить шасси и поэтому сел на брюхо.
2019-10-10T12:30:00+03:00
2019-10-10T12:31:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516809-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 10 октября 2019
Загрузка комментариев...