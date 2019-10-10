Комиссия Минздрава рекомендовала ускорить открытие нового корпуса НИИ детской онкологии

Об этом сообщила глава комиссии Елена Байбарина. По её словам, в ходе проверки были выявлены нарушения в работе НИИ до середины 2019 года. В частности, она указала на не эффективные протоколы лечения. В то же время оснований для увольнения нового руководителя нет.

Комиссия была создана для изучения ситуации в онкоцентре после того, как группа врачей, не согласных с действиями новой администрации, пригрозила увольнением.

Многие врачи не верят в проведении качественного расследования. Об этом говорил ранее в нашем эфире зам.директора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков.

В руководстве онкоцентра считают, что сотрудники недовольны усилением дисциплины. В Минздраве дали понять, что находятся на стороне администрации.