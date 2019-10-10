Сбербанк пока не получал претензий от клиентов в связи с утечкой данных. Об этом сообщи вице-президент Банка Игорь Кондрашов. По его словам, сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы. Ранее стало известно, что сотрудник Банка продал несколькими траншами данные о пяти тысяч кредитных карт одной из преступных групп.
2019-10-10T11:30:00+03:00
2019-10-10T12:06:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 10 октября 2019
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