Сбербанк пока не получал претензий от клиентов в связи с утечкой данных. Об этом сообщи вице-президент Банка Игорь Кондрашов. По его словам, сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы. Ранее стало известно, что сотрудник Банка продал несколькими траншами данные о пяти тысяч кредитных карт одной из преступных групп.