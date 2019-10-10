В екатеринбургском аэропорту сегодня совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет

Кольцово сегодня парализовано – пассажиры не могут улететь, встречающие не дождались прилетающих. Рейсы, летевшие в Екатеринбург, разворачивали в соседнюю Пермь. Причиной сбоя в расписании стала внештатная посадка военного Борта— ан12 приземлился на полосу «на брюхо», без использования шасси. Самолет, севший в Кольцово не является пассажирским, — прокомментировали в аэропорту. По данным информагентств, в результате происшествия никто не пострадал.

Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, задерживаются рейсы в Москву, Уфу и Новосибирск. Как сообщает телеграм-канал Baza, Борт летел с авиабазы Шагол в челябинской области. Диспетчеры аэропорта увидели, что шасси не вышло прямо перед посадкой (за 50 метров до ВПП). Сами пилоты о проблемах на борту не сообщали. Поэтому полосу для посадки не готовили, но даже так на место быстро приехали пожарные и потушили небольшой пожар внизу самолета. В Кольцово две взлетно-посадочные полосы. Но прямо сейчас на одной из них идут ремонтные работы — ее оснащают специальным оборудованием. Именно поэтому Кольцово возобновит работы только тогда, когда Ан-12 уберут с полосы.

Ориентировочное время открытия аэропорта — 12 часов по Москве.