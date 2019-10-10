Группа американских сенаторов предлагает ввести санкции в отношении активов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они считают, что под ограничительные меры должны подпасть также вице-президент страны, главы Минобороны, МИДа, Минфина и ещё ряда ведомств из-за начатой Анкарой операции на северо-востоке Сирии. Помимо этого предлагается ввести визовые ограничения для турецкого руководства.