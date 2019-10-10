Группа американских сенаторов предлагает ввести санкции в отношении активов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они считают, что под ограничительные меры должны подпасть также вице-президент страны, главы Минобороны, МИДа, Минфина и ещё ряда ведомств из-за начатой Анкарой операции на северо-востоке Сирии. Помимо этого предлагается ввести визовые ограничения для турецкого руководства.
2019-10-10T12:00:00+03:00
2019-10-10T12:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:00, 10 октября 2019
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