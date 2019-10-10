Власти Ирана отпустили из-под стражи российскую журналистку Юлию Юзик

По словам женщины, поводом для задержания стала ее фамилия, а также контакты с израильтянами в Фейсбуке.

Освобожденная из иранской тюрьмы Юлия Юзик сегодня утром вернулась на родину. Об этом сообщило посольство России в Иране. Сама журналистка рассказала интернет-изданию «МБХ-Медиа», что ее обвиняли в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По словам Юзик, представители иранских властей увидели у нее в Фейсбуке контакты, переписки или комментарии израильтян, и этого оказалось достаточно. Кроме того, ее саму приняли за еврейку.

В тюрьме женщина пробыла неделю. Журналистка рассказала, что в ее камере ничего не было – ей приходилось спать на бетонном полу, на который бросили несколько одеял. Кроме того, Юзик не предоставили адвоката, и ее даже не посещал российский консул. В тюрьме ей сказали, что дипломатический представитель просто не захотел приехать, что оказалось неправдой. Кроме того, накануне журналистке предъявили некие «новые факты», которые усугубили ее положение, но затем все же отвезли в аэропорт.

Юзик была задержана в тегеранском отеле 2 октября. Власти Ирана утверждали, что ситуация связана не с обвинениями в шпионаже, а с визовыми проблемами.