Комиссия, созданная после массовых заявлений об увольнении врачей и медсестер Центра Блохина, сегодня завершит работу

Комиссия, созданная после массовых заявлений об увольнении врачей и медсестер Центра Блохина, завершит сегодня свою работу.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество не поддержит медиков, которые решили уволиться, и считает их действие шантажом.

Рошаль считает, что выводя комиссии должны прояснить ситуацию.

Комиссия Минздрава выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии Центра Блохина. Об этом заявила директор департамента Минздрава Елена Байбарина. По её словам, в институте использовали не эффективные протоколы лечения вплоть до середины 2019 года. Таким образом комиссия Минздрава признала, что проблемы возникли до прихода в НИИ нового руководителя.