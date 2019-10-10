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Эксклюзив Эха 11:33, 10 октября 2019

Национальный конгресс Курдистана: Агрессия Турции – попытка под предлогом защиты подвергнуть целый народ истреблению

Военная агрессия со стороны Турции – это попытка под предлогом защиты своей территории подвергнуть целый народ истреблению. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.
«Мы видим, что очень много сторонников, друзей курдского народа по всему миру, начиная с США до Японии, поднимают свой голос и пытаются остановить турецкую агрессию. Нам очень приятно осознавать, что среди многих людей планеты есть те, кому не безразлична судьба народа. Речь идет не просто о курдском народе, а о попытке одного государства под предлогом защиты своей территориальной целостности или же озабоченности своей национальной безопасностью подвергнуть целый народ истреблению», — сказал он.
Ф.Патиев выразил надежду на скорое разрешение ситуации.
«Все будет зависеть от ситуации, которая будет разворачиваться на сирийском фронте, мы, конечно, надеемся, что не дойдет до того, что придется пикетировать турецкое посольство», заключил он.
Анкара начала операцию на севере Сирии накануне. Главной целью военной операции Турция называет создание 500-километровой зоны безопасности, свободной от террористов и боевиков курдских Отрядов самообороны. Действия Анкары осудило международное сообщество.



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