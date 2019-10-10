Опасения Турции, что курды представляют угрозу для целостности страны, «надуманы» – Национальный конгресс Курдистана

Опасения Турции, что курды представляют угрозу для целостности страны, «надуманы». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.

«Эти опасения надуманы. У нас есть положительный опыт взаимодействия с турецкими властями в 2013-2015 годы. Этот период показал, что, в принципе, если будет на то желание и воля турецкого руководства, то можно решить все вопросы мирным путем, путем переговоров. Не обязательно ставить все на штыки, объявлять какой-то народ террористами и оправдывать геноцид этого народа озабоченностями территориальной целостностью и национальной безопасностью Турецкой республики», — сказал он.

Ф.Патиев добавил, что Турция проявляет агрессию портив «одного из мирных островков Сирии».

«Сейчас курды в Сирии являются противниками военных действий и предпринимают все усилия, чтобы на эту землю пришел мир. Но турецкое вторжение больше вдохновляет те группировки, которые хотят продолжения военных действий. Нам всем известно, что Турция пытается вовлечь в эти военные действия против курдов подконтрольных ей боевиков и устроить беспорядки на одном из мирных островков Сирии», — заключил он.

Анкара начала операцию на севере Сирии накануне. Главной целью военной операции Турция называет создание 500-километровой зоны безопасности, свободной от террористов и боевиков курдских Отрядов самообороны. Действия Анкары осудило международное сообщество.