К Шанхае проходит крупный теннисный турнир серии Мастерс

Даниил Медведев первым из россиян пробился в четвертьфинал соревнований.

В Шанхай приехали практически все лидеры АТП тура, за исключением испанца Рафаэля Надаля. Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру еще предстоит побороться за выход в четвертьифнал. А вот наш Даниио Медвелев эту задачу уже выполнил. Матч против канадца Вашека Поспешила получился упорным. Россиянин добился победы 7-6, 7-5. Свой следующий матч Медведев проведут против итальянца Фабио Фрниньи. Который сумел переиграть в двух сетах другого представителя России – Карена Хачанова, 9-ю ракетку турнира.

Сегодня выйдет на корт и еще один представительнашей страны. Андрей Рублев поспорит за выход в четвертьфинал с представителем Германии Сашей Зверевым.

В прошлом году победу в Шанхае праздновал первый номер мирового рейтинга Джокович.