В Сингапуре впервые в мире полностью запретят рекламу сладких напитков. Кроме того, на всех упаковках появятся предупреждения о наносимом ими вреде здоровью. Предположительно, запрет вступит в силу в будущем году. Производителям предоставят от одного года до четырёх лет для выполнения новых требований.
2019-10-10T11:30:00+03:00
2019-10-10T11:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 10 октября 2019
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