В Сингапуре впервые в мире полностью запретят рекламу сладких напитков. Кроме того, на всех упаковках появятся предупреждения о наносимом ими вреде здоровью. Предположительно, запрет вступит в силу в будущем году. Производителям предоставят от одного года до четырёх лет для выполнения новых требований.