Немецкая полиция обыскала квартиру предполагаемого стрелка из Галле

Выяснилось, что 27-летний мужчина проживал в квартире вместе со своей матерью. Утверждается, что в ходе операции были обнаружены некие улики. В прокуратуре считают, что основным мотивом действий злоумышленника был антисемитизм. Накануне он пытался проникнуть в синагогу, у него это не получилось. В результате на улице он устроил стрельбу. Два человека были убиты.