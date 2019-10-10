Немецкая полиция обыскала квартиру предполагаемого стрелка из Галле

Выяснилось, что 27-летний мужчина проживал в квартире вместе со своей матерью. Утверждается, что в ходе операции были обнаружены некие улики. В прокуратуре считают, что основным мотивом действий злоумышленника был антисемитизм. Накануне он пытался проникнуть в синагогу, у него это не получилось. В результате на улице он устроил стрельбу. Два человека были убиты.
2019-10-10T11:30:00+03:00
2019-10-10T11:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 10 октября 2019
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