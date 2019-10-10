В России могут запретить использование в пищевой отрасли «грязного» пальмового масла

Евразийская экономическая комиссия обратилась к правительству России с просьбой внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах.

Правительству России поступила рекомендация внести в технический регламент о безопасности пищевой продукции нормы содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол».

Допустимый уровень содержания данных эфиров в растительных маслах должен быть закреплен в единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам и не должен превышать действующую в Евросоюзе норму в 1 мг/кг.

Это решение подписал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Как пишет РБК, ЕЭК и Минэкономразвития России определяют, кто будет разрабатывать эти изменения: сама комиссия или российское правительство.

Опрошенные РБК эксперты не против таких мер, но для отказа нужен переходный период, иначе возникнет коллапс.