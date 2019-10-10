Владимир Зеленский считает необходимой свою личную встречу с Владимиром Путиным. Однако пока этот вопрос не обсуждается, заявил он сегодня. По словам президента Украины, Киев должен контролировать границу с Россией. По его мнению, введение миротворцев может стать одним из вариантов решения проблемы.
2019-10-10T11:00:00+03:00
2019-10-10T11:03:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 10 октября 2019
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