Владимир Зеленский считает необходимой свою личную встречу с Владимиром Путиным. Однако пока этот вопрос не обсуждается, заявил он сегодня. По словам президента Украины, Киев должен контролировать границу с Россией. По его мнению, введение миротворцев может стать одним из вариантов решения проблемы.