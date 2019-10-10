Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае продолжения истребления курдов в Сирии

Президент США заявил, что в курсе исторически сложных отношений курдов с Турцией. В свою очередь, Госсекретарь Майк Помпео сказал, что Вашингтон не давал Анкаре «зелёный свет» для проведения операции на севере Сирии. В ответ на это президент Турции Эрдоган отметил, что американское руководство делает такие заявления, чтобы снять напряжённость «в определённых кругах».

Как будет вести себя американская администрация в сложившихся обстоятельствах, предсказать невозможно, сказал «Эху» журналист Михаил Таратута.

По словам Таратуты, в США негативно относятся к предложению Трампа вывести войска, поскольку таким образом будут нарушены обязательства перед курдами.