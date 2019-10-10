Российская журналистка Юлия Юзик, задержанная неделю назад в Иране, утром вернулась в Москву

Причины, по которым она некоторое время провела в заключении, до сих пор неизвестны.

Журналистка цела, невредима и чувствует себя нормально. Юлию Юзик освободили благодаря совместным усилиям российского МИДа и посольства в Тегеране, это всё что сообщила дипмиссия в твиттере. Рейсом Аэрофлота Юзик прилетела рано утром в аэропорт Шереметьево. Пару часов назад бывший муж журналистки Борис Войцеховский сообщил агентству ТАСС, что родные её пока не видели. Юзик задержали в Иране 2 октября. Сотрудники корпуса стражей исламской революции выломали дверь в её номере в отеле Тегерана, позже женщину посадили в камеру. Ещё до задержания в аэропорту у журналистки отобрали паспорт. Юзик успела сообщить родственникам, что её заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Впрочем иранская сторона версию о шпионаже, за что журналистке могло грозить до десяти лет тюрьмы, не подтвердила. В Тегеране назвали причиной задержания проблемы с визой. Ранее Юзик несколько лет работала корреспондентом в Тегеране, а в этот раз прилетела по частному приглашению. Цель визита неизвестна. До сих пор неясны причины задержания российской журналистки.

Союз журналистов России намерен выяснить причины задержания коллеги в Иране.