В Екатеринбурге в аэропорту совершил аварийную посадку самолёт Ан-12, на борту которого находились 10 человек

В Екатеринбурге в аэропорту совершил аварийную посадку самолёт Ан-12, на борту которого, по уточнённым данным, находились 10 человек. Возникли проблемы с шасси. В итоге самолёт был вынужден сесть на «брюхо», произошло задымление, утверждает источник ТАСС в экстренных службах. Пожара удалось избежать, никто не пострадал. Аэропорт Кольцово в настоящее время закрыт.
2019-10-10T10:59:00+03:00
2019-10-10T11:02:14+03:00
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10:59, 10 октября 2019
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