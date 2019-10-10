В Екатеринбурге в аэропорту совершил аварийную посадку самолёт Ан-12, на борту которого находились 10 человек

В Екатеринбурге в аэропорту совершил аварийную посадку самолёт Ан-12, на борту которого, по уточнённым данным, находились 10 человек. Возникли проблемы с шасси. В итоге самолёт был вынужден сесть на «брюхо», произошло задымление, утверждает источник ТАСС в экстренных службах. Пожара удалось избежать, никто не пострадал. Аэропорт Кольцово в настоящее время закрыт.