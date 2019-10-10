Думский комитет по обороне обвинил правительство в том, что игнорирует рекомендации о поддержке потребностей армии. В частности, речь идёт о повышении зарплаты, что может привести к росту очередей на жильё среди военнослужащих. Глава комитета Владимир Шаманов уточнил, что оплата труда работников Минобороны с низкой и высокой квалификациями сейчас почти одинаковая.
2019-10-10T10:30:00+03:00
2019-10-10T10:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 10 октября 2019
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