Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото Чемпионата мира

По итогам квалификации наша команда показала первый результат. Однако отдавать нашим победу соперник не спешили. В финале после перового вида наши гимнасты шли только четвертыми.

Но с каждым новых этапом поднимались вес выше и выше. Перед заключительным видом наши уступали китайцам полтора балла. Причем, и те и другие завершали соревнования на перекладине. На этом снаряде россияне были безукоризненны. А вот один из китайских спортсменов не справился с волнением и допустил грубую ошибку. В итоге у наших гимнастов – золото. Первое с 1991-го года. В составе команды выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович.

Серебро досталось китайцам, бронза – у гимнастов из Японии.

Сегодня на Чемпионате мира в абсолютном первенстве медали разыграют гимнастки.