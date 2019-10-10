Подозреваемый в нападении на синагогу в Галле, по некоторым данным, перед атакой опубликовал в интернете «манифест»

Подозреваемый в нападении на синагогу в германском городе Галле, по некоторым данным, перед атакой опубликовал в интернете свой «манифест». Как говорят следователи, он 27-летний этнический немец.

Вероятный «манифест» стрелка состоял из документа в формате PDF, в котором были помещены фотографии использованных при нападении оружия и боеприпасов. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на американскую фирму SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении экстремистских сайтов. По ее данным, помимо прочего, в тексте «манифеста» нападавший допускал расистские высказывания. Также он вел трансляцию своего нападения в стриминговом сервисе Twitch – об этом сообщил оператор платформы, компания Amazon. Ее представители отметили, что преступник вел стрим в течение 34 минут, за это время его посмотрели 5 человек.

А в течение еще 30 минут до удаления, как утверждается, запись увидели более 2 тысяч пользователей Twitch. В Amazon добавили также, что аккаунт, который использовал стрелок для трансляции своего нападения, был заведен около двух месяцев назад и использовался для стриминга лишь один раз.

По данным немецкой полиции, в результате нападения на синагогу в Галле погибли как минимум два человека. Помимо стрельбы неизвестный также бросил ручную гранату.