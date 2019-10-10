Турецкие войска пытаются продвинуться вглубь Сирии. По разным данным от 5 до 15 мирных жителей погибли, есть потери среди членов курдских вооружённых отрядов.

Ожесточённые бои в эти минуты идут за сирийский город Рас-эль-Айн, неподалёку от границы с Турцией. Военные наносят по нему удары с воздуха, обстреливают из артиллерии. Войти в город туркам пока не удаётся, сообщает сирийское гостелевидение. Восточнее города обстреливают ряд деревень. Большинство местных жителей их покинуло. Операция, которую власти Турции назвали «Источник мира», началась вчера бомбардировками четырёх городов на северо-востоке Сирии, что под контролем курдов. Ближе к ночи в страну вторглись сухопутные войска, они продвигаются сразу по нескольким направлениям. Есть первые погибшие среди мирных жителей, число уточняют, и раненые. Цель военных действий как заявили в Анкаре создание безопасного коридора, по которому сирийские беженцы смогут вернуться домой. Турция вторглась в Сирию как только президент США Дональд Трамп вывел свои войска с территорий подконтрольных сирийским курдам. Хозяин Белого дома объяснил решение тем, что во время Второй мировой войны курды не помогали Штатам в операции в Нормандии. При этом стоит напомнить, что курдские ополченцы последние годы были ключевым союзником США в борьбе с исламскими террористами в Сирии. После начала боевых действий курды заявили, что прекращают все операции против ИГИЛ (террористическая организация в России запрещена).

Военное вторжение Турции осудили США и все лидеры стран Евросоюза. Совбез ООН сегодня соберётся на экстренное заседание в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии.