Землетрясение произошло сегодня на Байкале. Магнитуда была небольшая – около 4. Однако, как сообщает МЧС, подземные толчки ощутили жители шестнадцати населённых пунктов Иркутской области и десяти в Бурятии. В одном из посёлков на берегу Байкала в превентивных целях эвакуировали школу.
2019-10-10T09:30:00+03:00
2019-10-10T09:32:47+03:00
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09:30, 10 октября 2019
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