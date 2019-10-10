Землетрясение произошло сегодня на Байкале. Магнитуда была небольшая – около 4. Однако, как сообщает МЧС, подземные толчки ощутили жители шестнадцати населённых пунктов Иркутской области и десяти в Бурятии. В одном из посёлков на берегу Байкала в превентивных целях эвакуировали школу.