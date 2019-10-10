Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае продолжения истребления курдов в Сирии

Президент США заявил, что в курсе исторически сложных отношений курдов с Турцией. В свою очередь, Госсекретарь Майк Помпео сказал, что Вашингтон не давал Анкаре «зелёный свет» для проведения операции на севере Сирии. В ответ на это президент Турции Эрдоган отметил, что американское руководство делает такие заявления, чтобы снять напряжённость «в определённых кругах».

Турецкие граждане считают целесообразным введение войск на север Сирии, сказал «Эху» главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев.

По словам Ниязбаева, турецкие граждане действительно считают, что курды представляют угрозу для целостности страны.