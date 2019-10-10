В Лужниках сегодня состоится отборочный матч Чемпионата Европы между футбольными сборными России и Шотландии. Эта игра станет решающей, заявил главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов.

Сейчас в турнирной таблице Россия на втором месте.