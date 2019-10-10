Несколько матчей Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменены из-за угрозы тайфуна. Как сообщает официальный сайт турнира, не состоятся матчи Новая Зеландия – Италия и Англия — Франция, запланированные на субботу. Также под угрозой воскресные матчи группового турнира.
2019-10-10T09:00:00+03:00
2019-10-10T09:05:05+03:00
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09:00, 10 октября 2019
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