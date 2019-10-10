Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции из-за ее военной операции против курдов на севере Сирии

В намерении ввести ограничения против Анкары едины, по некоторым данным, обе партии в Конгрессе США. Документ разрабатывали республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Крис Ван Холлен. Он предусматривает замораживание активов целого ряда представителей высшего руководства Турции. Среди них – президент, вице-президент, а также министры обороны, иностранных дел, финансов, торговли и энергетики. Помимо этого конгрессмены хотят ограничить им выдачу виз для поездок в США и ввести санкции против экономического и военного секторов. Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, сказал, что готов принять радикальные меры против турецкой экономики, если Анкара будет уничтожать курдов на севере Турции. При этом он подчеркнул, что в курсе сложных исторических отношений между обеими сторонами. Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон не давал «зеленый свет» Турции для проведения операции.

Анкара начала операцию на севере Сирии накануне: там говорят, что ее цель – вытеснить курдов от границы с Турцией и создать коридор безопасности.