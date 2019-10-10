Журналистка Юлия Юзик, которую более недели удерживали власти Ирана, сегодня утром вернулась в Москву. Это подтвердил её бывший муж Борис Войцеховский. В интервью ТАСС он сказал, что с родственниками Юлия пока не встречалась. Юзик позвонила маме и сказала, что выйдет в аэропорту через другой выход. Ранее одиночные пикеты в поддержку журналистки Юлии Юзик прошли около посольства Ирана в Москве. Акция может помочь добиться продолжения работы по освобождению россиянки. Об этом «Эху» рассказала сестра Юлии Виктория, которая также приняла участие в пикетах.

Виктория Юзик отметила, что подробных и конкретных данных о причинах задержания Юлии до сих пор не знает даже ее семья.