Первый художественный фильм, который расскажет о деятельности вооружённых сил России в Сирии, выйдет в следующем году

Об этом ТАСС рассказали в Главном военно-политическом Управлении. Там отмечают, что сейчас при участии Минобороны создаются несколько сценариев к разным картинам, которые будут посвящены военной тематике. Недавно Сергей Шойгу говорил, что его ведомство планирует воссоздать киностудию для съёмок художественных фильмов про современную российскую армию.
2019-10-10T08:45:00+03:00
2019-10-10T08:46:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 10 октября 2019
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