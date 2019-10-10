Первый художественный фильм, который расскажет о деятельности вооружённых сил России в Сирии, выйдет в следующем году

Об этом ТАСС рассказали в Главном военно-политическом Управлении. Там отмечают, что сейчас при участии Минобороны создаются несколько сценариев к разным картинам, которые будут посвящены военной тематике. Недавно Сергей Шойгу говорил, что его ведомство планирует воссоздать киностудию для съёмок художественных фильмов про современную российскую армию.