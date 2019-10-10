Правительство обсудит законопроект об упрощении временного вывоза из России уникальных музыкальных инструментов

Сейчас для этого необходимо разрешение таможенных органов. Однако, нередко возникают неприятные ситуации при определении уникальности инструмента непосредственно на таможне. Художественный руководитель Петербургского Дома музыка Сергей Ролдугин ранее сетовал, что собаку легче перевезти, чем дорогой музыкальный инструмент.