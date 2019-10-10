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08:45, 10 октября 2019

Правительство обсудит законопроект об упрощении временного вывоза из России уникальных музыкальных инструментов

Сейчас для этого необходимо разрешение таможенных органов. Однако, нередко возникают неприятные ситуации при определении уникальности инструмента непосредственно на таможне. Художественный руководитель Петербургского Дома музыка Сергей Ролдугин ранее сетовал, что собаку легче перевезти, чем дорогой музыкальный инструмент.



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