В Эквадоре из-за протестов приостановлена работа крупнейшего нефтепровода

Ещё в понедельник протестующие захватили три нефтяных месторождения. На прошлой неделе президент Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли на 120 процентов. Акции протеста не прекращаются. В сложившейся ситуации Морено объявил чрезвычайное положение.