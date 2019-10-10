В Эквадоре из-за протестов приостановлена работа крупнейшего нефтепровода

Ещё в понедельник протестующие захватили три нефтяных месторождения. На прошлой неделе президент Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли на 120 процентов. Акции протеста не прекращаются. В сложившейся ситуации Морено объявил чрезвычайное положение.
2019-10-10T08:45:00+03:00
2019-10-10T08:45:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 10 октября 2019
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