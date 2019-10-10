Шведская Академия объявит сегодня имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

В мае прошлого года из-за скандала было принято решение о переносе оглашения победителя. В отношении известного деятеля культуры Жан-Клода Арно – мужа члена Академии велось расследование из-за обвинений в домогательствах. Тогда посчитали, что доверие к премии «во всём мире ослабло».
2019-10-10T08:30:00+03:00
2019-10-10T08:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 10 октября 2019
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