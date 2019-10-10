Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии

Согласно официальным данным, за минувшие сутки были нанесены удары по ста восьмидесяти объектам курдов на северо-востоке страны. Турецкие военные обстреливали их позиции как с воздуха, так и при помощи артиллерии.

Анкара заявила, что цель операции «Источник мира» – вытеснить курдов от границы с Турцией и создать коридор безопасности.

Группа американских сенаторов предлагает ввести санкции в отношении активов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они считают, что под ограничительные меры должны подпасть также вице-президент страны, главы Минобороны, МИДа, Минфина и ещё ряда ведомств из-за начатой Анкарой операции на северо-востоке Сирии. Помимо этого предлагается ввести визовые ограничения для турецкого руководства.