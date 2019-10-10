В Госдуме должны обсудить законопроект об ограничении 20% доли иностранного владения значимыми интернет ресурсами

В Госдуме должны обсудить законопроект об ограничении двадцатью процентами доли иностранного владения значимыми интернет ресурсами. Состоится расширенное заседание комитета по информационной политике. Один из авторов законопроекта «единоросс» Антон Горелкин ранее говорил Интерфаксу, что проект направлен на Яндекс и Мэйл-ру.
2019-10-10T08:15:00+03:00
2019-10-10T08:20:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 10 октября 2019
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