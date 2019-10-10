Более двух тысяч человек успели посмотреть запись трансляции, которую вёл преступник во время стрельбы в Галле

Более двух тысяч человек успели посмотреть запись трансляции, которую вёл преступник во время стрельбы в немецком городе Галле. Речь идёт о стриминговом сервисе Twitch, которое принадлежит компании Amazon. Она уточнила, что трансляция велась 34 минуты. Данный аккаунт был заведён около двух месяцев назад и был использован лишь один раз до трагедии в Галле. Установлено, что нападение на еврейскую общину совершил 27-летний этнический немец. Два человека погибли. Подозреваемый задержан.