В Иране освобождена российская журналистка Юлия Юзик

Как утверждают наши дипломаты, она цела и невредима. Сегодня утром Юзик вернулась в Москву. Россиянка была арестована 2 октября в отеле в Тегеране. В посольстве России заявляли, что она не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у неё паспорта в аэропорту.
2019-10-10T08:15:00+03:00
2019-10-10T08:19:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 10 октября 2019
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