В Иране освобождена российская журналистка Юлия Юзик

Как утверждают наши дипломаты, она цела и невредима. Сегодня утром Юзик вернулась в Москву. Россиянка была арестована 2 октября в отеле в Тегеране. В посольстве России заявляли, что она не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у неё паспорта в аэропорту.