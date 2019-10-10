В Японии продолжается Кубок Мира по волейболу

Сегодня сборная России сыграет с командой хозяев.

После того, как российские волейболисты уступили накануне соперникам из Польши, стало ясно, что шансов попасть по итогам Кубка Мира в первую тройку у подопечных Томаса Семельвуо осталось немного. Для того, чтобы зацепиться таки за медали, необходимо обыгрывать всех оставшихся соперников. Включая крепких американцев и хозяев турнира.

С японцами наши волейболисты играют в последнее время удачно. В нынешнем сезоне россияне обыграли их в Лиге наций. Однако не стоит забывать, что большинство лидеров сборной по завершении Чемпионата Европы получили передышку. И на Кубок Мира наша команда приехала экспериментальным составом.. В то время, как другие фавориты, включая и сборную Японии, привезли на турнир всех сильнейших.

Матч волейбольных сборных Японии и России начнется в 13.20. Трансляция на МАТЧ ТВ.