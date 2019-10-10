Турецкие войска продолжают движение к востоку от реки Евфрат в Сирии

Об этом говорится в сообщении Минобороны страны в Твиттере. Вчера Анкара начала новую военную операцию «Источник мира», в рамках которой по позициям курдских формирований на севере Сирии был нанесен авиаудар. Затем войска перешли к наземной стадии операции. Курдские Отряды самообороны сообщали, что отразили атаку, однако при этом Рейтер уточняет, что тяжелого вооружения, чтобы противостоять танкам и самолетам, у них нет.

Действия Анкары осудило международное сообщество. В Сенате США уже предложили ввести в отношении Турции санкции.

В самой Турции введение войск на север Сирии считают целесообразным – сказал «Эху Москвы» главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев.

Главной целью военной операции Турция называет создание 500-километровой зоны безопасности, свободной от террористов и боевиков курдских Отрядов самообороны. Действия Анкары осудило международное сообщество. Дональд Трамп предупредил Реджепа Эрдогана о серьезных санкциях в случаях массового убийства курдов.