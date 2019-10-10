Журналистка Юлия Юзик этим утром вернулась в Россию

Власти Тегерана отпустили ее, продержав под стражей больше недели.

Рейс Тегеран-Москва авиакомпании «Аэрофлот», прибывший в «Шереметьево» – единственный за утро из иранской столицы. В посольстве России в Тегеране ранее говорили, что именно этим самолетом Юзик вылетела из Исламской республики. Официально в диппредставительстве о ее прибытии на родину пока не сообщали, однако ее бывший муж Борис Войцеховский в своем Фейсбуке написал, что журналистка уже находится в Москве. Он также выразил благодарность за поддержку и написал, что это «конец истории». Российские дипломаты же описали состояние Юзик как нормальное. Журналистку арестовали на прошлой неделе в тегеранском отеле, где она остановилась по частному приглашению. По словам ее родственников, ее обвиняли в шпионаже на Израиль, однако иранские власти говорили о визовых проблемах.

В Иране ситуацию с освобождением Юзик пока никак не прокомментировали.