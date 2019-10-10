Коммерческие спутники, запущенные ракетой «Протон-М» вышли на заданные орбиты

На странице компании-заказчика ILS в твиттере говорится, что европейский и американский аппараты успешно отделились от разгонного блока.

Ракета с двумя спутниками на борту стартовала с космодрома «Байконур» накануне днем. Общая продолжительность их выведения на орбиту составила почти 16 часов, что является рекордным показателем.