Министр обороны Сергей Шойгу может в этом месяце посетить Северную Корею

Возможность организации визита главы ведомства сейчас прорабатывают Москва и Пхеньян, передает со ссылкой на правительственные источники телеканал NHK. Отмечается, что в планах Шойгу встреча со своим коллегой из КНДР Но Гван Чхолем, с которым они могут обсудить сотрудничество в оборонной сфере, и ситуацию на Корейском полуострове в свете переговорного процесса между КНДР и США. По данным телеканала, перед этим российский министр также может посетить Китай.