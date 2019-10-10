США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

По сведениям Блумберг, оно может быть заключено в рамках частичной торговой сделки. Как уточняется, условия договора были оговорены ранее в этом году, однако затем диалог прервался. В администрации главы Белого дома рассчитывают, что после валютного соглашения стороны смогут продолжить переговоры по ключевым вопросам, таким как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий.

Как написала сегодня газета «Саут Чайна морнинг пост», двухдневный диалог заместителей главных переговорщиков США и Китая прошел безрезультатно.