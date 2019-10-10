Директор Фонда борьбы с коррупцией назвал провокацией перевод денег из Испании

Накануне Минюст признал ФБК иностранным агентом, сославшись именно на этот транш в размере 140 тысяч рублей. В интервью телеканалу «Дождь» Иван Жданов сказал, что сотрудники фонда нашли платеж, отправленный на заблокированный счет. По мнению директора ФБК, это является провокацией и по другим признакам: он отметил, что организация практически не получает денег от юридических лиц, тем более из-за рубежа, тем более на заблокированные счета. Жданов также поддержал предположение, что речь идет о сумме, с помощью которой сложно повлиять на московские выборы