Директор Фонда борьбы с коррупцией назвал провокацией перевод денег из Испании

Накануне Минюст признал ФБК иностранным агентом, сославшись именно на этот транш в размере 140 тысяч рублей. В интервью телеканалу «Дождь» Иван Жданов сказал, что сотрудники фонда нашли платеж, отправленный на заблокированный счет. По мнению директора ФБК, это является провокацией и по другим признакам: он отметил, что организация практически не получает денег от юридических лиц, тем более из-за рубежа, тем более на заблокированные счета. Жданов также поддержал предположение, что речь идет о сумме, с помощью которой сложно повлиять на московские выборы
2019-10-10T07:31:00+03:00
2019-10-10T07:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 10 октября 2019
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