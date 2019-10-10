Российская журналистка Юлия Юзик, возвращающаяся на родину, чувствует себя нормально

Так ее состояние оценил пресс-аташе посольства нашей страны в Тегеране. Слова Андрея Ганенко приводит ТАСС. Ранее стало известно, что журналистка вылетела рейсом «Аэрофлота» в Москву. Самолет, на котором предположительно должна находится россиянка, полтора часа назад сел в Шереметьево, но о том, находилась ли на его борту журналиста, не сообщалось.

Юзик арестовали на прошлой неделе в тегеранском отеле, где она остановилась по частному приглашению. Ее родственники связывали задержание с обвинениями в шпионаже в пользу израильских спецслужб. Однако представитель иранских властей пояснял, что речь идет о проблемах с визой.