Минздрав предложил запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Главный внештатный нарколог Евгений Брюн также добавил, что нужно как можно скорее приравнять заменители сигарет к табачным изделиям. Его слова приводит пресс-служба Общественного народного фронта. Как утверждает специалист, растворители, содержащиеся в жидкостях для вейпов, вызывают различные легочные заболевания, о которых говорят американские врачи.

В США медики столкнулись с массовыми заболеваниями среди пользователей электронных сигарет, но определить точную причину недуга, от которого умерло уже два десятка человек, пока не смогли. В Соединенных Штатах говорят о намерениях запретить вейпы. О подобных планах сообщал и российский Минздрав.