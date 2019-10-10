Сотрудник американский спецслужбы арестован за передачу секретной информации журналистам

Как пишет сайт The Hill, 30-летний Генри Кайл Фриз подозревается в том, что поделился материалами о системе вооружений неназванного иностранного государства. Предположительно, с одним из журналистов он состоял в романтических отношениях. В том случае, если вина сотрудника разведывательного управления Минобороны будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Министерство юстиции США отметило, что не будет раскрывать детали преступления.