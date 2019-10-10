Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы. Законопроект должен исправить такую ситуацию. Это, по мнению Минюста, защитит права и законные интересы получателей алиментов и исключит злоупотребления со стороны недобросовестных должников.
2019-10-10T06:33:00+03:00
2019-10-10T06:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 10 октября 2019
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