Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы. Законопроект должен исправить такую ситуацию. Это, по мнению Минюста, защитит права и законные интересы получателей алиментов и исключит злоупотребления со стороны недобросовестных должников.