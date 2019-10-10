Турецкая армия нанесла удары по двум сотням объектов на севере Сирии

Об этом сообщает Минобороны страны. По данным Рейтер, в числе целей оказалась и тюрьма, где содержатся террористы. Между тем курдские отряды утверждают, что отразили наземное наступление вооруженных сил Турции.

Анкара накануне начала военную операцию под названием «Источник мира». В качестве главной цели называется создание 500-километровой зоны безопасности, свободной от террористов и боевиков курдских Отрядов самообороны. Действия Турции осудило международное сообщество. Дональд Трамп предупредил Реджепа Эрдогана о серьезных санкциях в случаях массового убийства курдов.