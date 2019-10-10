Платежи, из-за которых Фонд борьбы с коррупцией был признан иностранным агентом, поступили на уже заблокированный счет

Об этом в Эфире телеканала «Дождь» сказал директор ФБК Иван Жданов. По его мнению, все происходящее похоже на провокацию. Накануне Минюст включил Фонд в список иностранных агентов. После того, как Алексей Навальный потребовал публично представить доказательства того, что ФБК финансируется из-за рубежа, в ведомстве пояснили, что организация получила 140 тысяч рублей посредством траншей из США и Испании.
2019-10-10T06:15:00+03:00
2019-10-10T06:16:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 10 октября 2019
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