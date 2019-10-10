Сборная России по футболу сегодня может официально стать участником Чемпионата Европы 2020 года

После 6-ти туров в отборочной группе, где выступает наша команда, практически все ясно. Сборная Бельгии, выигравшая все свои матчи, уже обеспечила себе участие в Евро. Да и россияне, имеющие на три очка меньше, могут, что называется, смело паковать чемоданы. Ближайший преследователь – команда Казахстана – отстает аж на 8 очков.

Первую игру на выезде подопечные Станислава Черчесова у шотландцев выиграли 2-1. Хотя и уступали по ходу встречи. В сегодняшнем матче такого гандикапа сопернику, понятное дело, давать не следует.

Из числа тех, кто играл в Глазго, не сможет принять участие в сегодняшнем матче получивший травму Роман Зобнин. По той же причине оказался вне заявки сборной России и нападающий Федор Смолов.

Встреча сборных России и Шотландии начнется в 21.45. Трансляция на Первом канале.